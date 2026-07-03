Аршавин отреагировал на решение Роналду завершить карьеру в сборной

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- История Криштиану Роналду в сборной должна была закончиться еще раньше, - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".

Бывший капитан национальной команды России прокомментировал информацию о завершении международной карьеры 41-летнего нападающего после чемпионата мира - 2026.Поводом для обсуждения стали слова сестры Роналду Кати Авейру, которая ранее заявила, что нынешний чемпионат мира, вероятнее всего, станет для форварда последним турниром в составе национальной команды.