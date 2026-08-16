"Будут следить в Европе, если...". Рахимов - о перспективах Батракова

Экс-тренер "Рубина" Рашид Рахимов высказался о возможном переходе Алексея Батракова в "Галатасарай".

Фото: ФК "Локомотив"

- За Батраковым станут следить в том случае, если "Галатасарай" очень хорошо выступит в Лиге чемпионов. Чтобы показать себя в Турции, нужно либо быть игроком сборной, либо качественно сыграть в Лиге чемпионов.