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"Будут следить в Европе, если...". Рахимов - о перспективах Батракова

Экс-тренер "Рубина" Рашид Рахимов высказался о возможном переходе Алексея Батракова в "Галатасарай".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Рахимова, за Батраковым будут следить в Европе, если он перейдет в "Галатасарай".

- За Батраковым станут следить в том случае, если "Галатасарай" очень хорошо выступит в Лиге чемпионов. Чтобы показать себя в Турции, нужно либо быть игроком сборной, либо качественно сыграть в Лиге чемпионов.

Если Батракову это удастся, то представители топ-5 европейских чемпионатов могут обратить на него внимание, - сказал Рахимов в эфире "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков в ближайшее время перейдет в "Галатасарай" за 30 миллионов евро с учетом бонусных выплат. Отмечалось, что зарплата россиянина в турецком клубе будет составлять около 3,5 миллионов евро. По информации турецких СМИ, трансфер может состояться на этой неделе.

Всего Батраков провел за "железнодорожников" во всех турнирах 84 матча и записал на свой счет 34 забитых мяча и 23 результативные передачи. Рыночная стоимость 21-летнего полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро.

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