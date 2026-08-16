"Будут следить в Европе, если...". Рахимов - о перспективах Батракова

- За Батраковым станут следить в том случае, если "Галатасарай" очень хорошо выступит в Лиге чемпионов. Чтобы показать себя в Турции, нужно либо быть игроком сборной, либо качественно сыграть в Лиге чемпионов.
Если Батракову это удастся, то представители топ-5 европейских чемпионатов могут обратить на него внимание, - сказал Рахимов в эфире "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков в ближайшее время перейдет в "Галатасарай" за 30 миллионов евро с учетом бонусных выплат. Отмечалось, что зарплата россиянина в турецком клубе будет составлять около 3,5 миллионов евро. По информации турецких СМИ, трансфер может состояться на этой неделе.
Всего Батраков провел за "железнодорожников" во всех турнирах 84 матча и записал на свой счет 34 забитых мяча и 23 результативные передачи. Рыночная стоимость 21-летнего полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро.