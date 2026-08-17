Семин: такой "Спартак" будет претендовать на чемпионство - у него все для этого есть

- Мне матч понравился, интересная игра. "Спартак" продемонстрировал хорошую физическую готовность — в Калининграде играть с "Балтикой" особенно непросто.
Если говорить про "Спартак", то уже сейчас видно, что такая команда будет претендовать на чемпионство. У них все для этого есть, - приводит слова Семина "РБ Спорт".
Вчера, 16 августа, московский "Спартак" одержал выездную победу над калининградской "Балтикой" в матче 4 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе красно-белых отметились Манфред Угальде и Пабло Солари, в составе калининградцев - Андрей Мендель.
После 4 сыгранных туров команда Хуана Карседо располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками в своем активе.