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Семин: такой "Спартак" будет претендовать на чемпионство - у него все для этого есть

Российский тренер Юрий Семин высказался о матче 4 тура РПЛ "Балтика" - "Спартак" (1:2).
Фото: ФК "Спартак"
По словам Семина, ему понравился матч, а по "Спартаку" видно, что он будет претендовать на чемпионство.

- Мне матч понравился, интересная игра. "Спартак" продемонстрировал хорошую физическую готовность — в Калининграде играть с "Балтикой" особенно непросто.
Если говорить про "Спартак", то уже сейчас видно, что такая команда будет претендовать на чемпионство. У них все для этого есть, - приводит слова Семина "РБ Спорт".

Вчера, 16 августа, московский "Спартак" одержал выездную победу над калининградской "Балтикой" в матче 4 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе красно-белых отметились Манфред Угальде и Пабло Солари, в составе калининградцев - Андрей Мендель.

После 4 сыгранных туров команда Хуана Карседо располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками в своем активе.

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