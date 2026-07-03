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Роналду впервые забил в плей-офф чемпионатов мира

Криштиану Роналду впервые забил в плей-офф чемпионатов мира. Нападающий сборной Португалии отличился в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против Хорватии.
Фото: ФИФА
41-летний форвард реализовал пенальти на 68-й минуте и сделал счёт равным - 1:1. До этого хорваты вышли вперёд после гола Ивана Перишича на 53-й минуте.

Для Роналду нынешний чемпионат мира стал шестым в карьере. Ранее португалец ни разу не забивал в матчах на выбывание мундиаля.

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