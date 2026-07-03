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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
2 - 1 2 1
ХорватияЗавершен
Швейцария
06:00
АлжирНе начат
Австралия
21:00
ЕгипетНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
11:00
Знамя ТрудаНе начат
Локомотив
17:00
Спартак КостромаНе начат
Рубин
17:00
ОренбургНе начат
Краснодар
18:00
ВистаНе начат
Ростов
18:00
Динамо СтавропольНе начат

Определились уже шесть пар 1/8 финала чемпионата мира - 2026

После победы Португалии над Хорватией со счётом 2:1 стали известны уже шесть из восьми пар 1/8 финала чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
В следующем раунде плей-офф команда Роберто Мартинеса встретится со сборной Испании, ранее разгромившей Австрию (3:0).

Путёвки в четвертьфинал также разыграют Канада и Марокко, Парагвай и Франция, Бразилия и Норвегия, Мексика и Англия, а также США и Бельгия.

Последние две пары определятся после матчей Швейцария - Алжир, Австралия - Египет, Аргентина - Кабо-Верде и Колумбия - Гана.

Три незасчитанных гола и замена Роналду в концовке: Португалия выбила Хорватию с ЧМ-2026

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