Определились уже шесть пар 1/8 финала чемпионата мира - 2026

После победы Португалии над Хорватией со счётом 2:1 стали известны уже шесть из восьми пар 1/8 финала чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА





Путёвки в четвертьфинал также разыграют Канада и Марокко, Парагвай и Франция, Бразилия и Норвегия, Мексика и Англия, а также США и Бельгия.



Последние две пары определятся после матчей Швейцария - Алжир, Австралия - Египет, Аргентина - Кабо-Верде и Колумбия - Гана.



Три незасчитанных гола и замена Роналду в концовке: Португалия выбила Хорватию с ЧМ-2026 В следующем раунде плей-офф команда Роберто Мартинеса встретится со сборной Испании, ранее разгромившей Австрию (3:0).Путёвки в четвертьфинал также разыграют Канада и Марокко, Парагвай и Франция, Бразилия и Норвегия, Мексика и Англия, а также США и Бельгия.Последние две пары определятся после матчей Швейцария - Алжир, Австралия - Египет, Аргентина - Кабо-Верде и Колумбия - Гана.