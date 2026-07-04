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Генич назвал сборную, которая может остановить Францию на пути к финалу ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич рассказал, какая сборная может обыграть Францию в плей-офф ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
"Сейчас получается, что Парагвай они тоже должны проходить. И кто их может остановить? Только Марокко, если они проходят в 1/4 финала", - сказал Генич в видео на Youtube-канале "Коммент.Шоу".

Сегодня, 4 июля, состоится матч в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2026 между сборными Канады и Марокко. 5 июля Франция сыграет с Парагваем.

Встреча Франции и Марокко состоится 9 июля, если обе национальные команды выйдут в 1/4 мундиаля.

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