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Канада - Марокко: стартовые составы на первый матч в рамках 1/8 ЧМ-2026

Стали известны стартовые составы на матч между сборными Канады и Марокко в 1/8 ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
Канада: Крепо, Джонстон, Бомбито, Ларьи, Де Фужероль, Эуштакиу, Сигур, Ахмед, Бьюкенен, Олувасейи, Дэвид.

Марокко: Буну, Хакими, Диоп, Халал, Мазрауи, Эль-Айнауи, Буадди, Унаи, Сайбари, Эль-Ханнус, Диас.

Сегодня, 4 июля, состоится первый матч в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2026 между сборными Канады и Марокко. Встреча пройдет на арене "Эн-Эр-Джи Стэдиум" в США. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

На данный момент национальная команда Марокко располагается на 7-м месте в рейтинге сборных ФИФА, Канада находится на 30-й строчке.

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