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Канада - Марокко: стартовые составы на первый матч в рамках 1/8 ЧМ-2026
Сегодня, 18:41
Стали известны стартовые составы на матч между сборными Канады и Марокко в 1/8 ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
Канада:
Крепо, Джонстон, Бомбито, Ларьи, Де Фужероль, Эуштакиу, Сигур, Ахмед, Бьюкенен, Олувасейи, Дэвид.
Марокко:
Буну, Хакими, Диоп, Халал, Мазрауи, Эль-Айнауи, Буадди, Унаи, Сайбари, Эль-Ханнус, Диас.
Сегодня, 4 июля, состоится первый матч в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2026 между сборными Канады и Марокко. Встреча пройдет на арене "Эн-Эр-Джи Стэдиум" в США. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
На данный момент национальная команда Марокко располагается на 7-м месте в рейтинге сборных ФИФА, Канада находится на 30-й строчке.
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Сборная Канады
Сборная Марокко
Опубликовал:
Данил Пелих
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