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Аршавин - о Роналду в сборной Португалии: он идет во вред команде

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался об игре Криштиану Роналду на ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
Андрей Аршавин заявил, что форма Криштиану Роналду не позволяет ему приносить пользу своей сборной.

"Роналду один раз коснулся мяча в штрафной, но приз дали ему, потому что его имя больше, чем вся сборная Португалии. Сейчас, считаю, он идет во вред команде.
Он не тот и не дает того, что дал бы другой игрок на его позиции. Он потерял в скорости. Это мешает сборной Португалии. Но если они выиграют, какая разница, что считаю я", - передают слова Аршавина "РИА Новости".

Криштиану Роналду провел 4 матча и забил 3 гола за сборную Португалии в рамках чемпионата мира-2026. 41-летний футболист является капитаном национальной команды.

6 июля в 1/8 финала мундиаля Португалия встретится с Испанией. Встреча пройдет на стадионе "Эй-Ти-энд-Ти" в США. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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