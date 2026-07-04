Президент ФИФА заявил, что переживал за Аргентину в матче с Кабо-Верде

Президент ФИФА Джанни Инфантино оказался в центре внимания после матча Аргентина - Кабо-Верде в 1/16 финала чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

По окончании встречи глава организации признался, что во время встречи переживал за аргентинскую сборную.



Впрочем, спустя несколько секунд Инфантино уточнил свои слова, подчеркнув, что ФИФА обязана сохранять нейтралитет. По его словам, в организации поддерживали обе команды.



Сборная Аргентины одержала непростую победу над Кабо-Верде в дополнительное время со счётом 3:2 и вышла в 1/8 финала. Следующим соперником команды Лионеля Скалони станет Египет.