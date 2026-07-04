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Сборная Марокко уверенно прошла Канаду в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Марокко стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира - 2026, уверенно обыграв Канаду в матче 1/8 финала - 3:0.
Фото: ФИФА
До перерыва зрители голов не увидели, однако в начале второго тайма Аззедин Унаи вывел марокканцев вперёд. На 82-й минуте полузащитник оформил дубль, а уже в компенсированное время окончательный результат установил Суфьян Рахими.

Отметим, что ещё в первом тайме Марокко потеряло из-за травмы своего лидера Исмаэля Сайбари.

В четвертьфинале Марокко предстоит встретиться с победителем матча Парагвай - Франция.

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