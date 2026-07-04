Канчельскис высказался о неудаче сборной Нидерландов на ЧМ-2026

Андрей Канчельскис считает, что сборная Нидерландов сама осложнила себе путь на чемпионате мира - 2026.



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- Голландцы всегда были самоуверенными, что всё время выигрывают. Первый этап они прошли неплохо. А дальше самоуверенность их подвела. Это говорит о том, что уровень футбола в других странах развивается, - цитирует Канчельскиса "Чемпионат"

По мнению экс-игрока, одной из главных причин раннего вылета "оранжевых" стала чрезмерная уверенность в собственных силах.На мировом первенстве сборная Нидерландов завершила борьбу уже в 1/16 финала, уступив Марокко в серии пенальти. За всю историю мундиалей "оранжевые" трижды доходили до финала, однако ни разу не сумели завоевать чемпионский титул.