Заварзин: крупная победа марокканцев неожиданна, первый тайм они вообще провалили

Rusfootball.info победу сборной Марокко над командой Канады в 1/8 финала чемпионата мира (3:0).

Бывший генеральный директор " Спартака " Юрий Заварзин прокомментировалпобеду сборной Марокко над командой Канады в 1/8 финала чемпионата мира (3:0).

Фото: ФИФА

- Откровенно говоря, по такой игре крупная победа марокканцев довольно неожиданна. Первый тайм они вообще провалили, и у них не было шансов. Возможно, подустали. И всё-таки канадцы - хозяева турнира, и вся его атмосфера говорит о том, что они дома.



Во втором тайме большого преимущества марокканцев тоже не просматривалось. Скорее здесь свою роль сыграли дисциплина и индивидуальное мастерство, которое у марокканских футболистов выше, чем у канадских.



На этом, думаю, эпопея сборной Марокко закончится. Французов они вряд ли обыграют. Там будет совсем другой футбол. Французы гораздо сильнее, - сказал Заварзин.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info