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Заварзин: крупная победа марокканцев неожиданна, первый тайм они вообще провалили

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин прокомментировал Rusfootball.info победу сборной Марокко над командой Канады в 1/8 финала чемпионата мира (3:0).
Фото: ФИФА
- Откровенно говоря, по такой игре крупная победа марокканцев довольно неожиданна. Первый тайм они вообще провалили, и у них не было шансов. Возможно, подустали. И всё-таки канадцы - хозяева турнира, и вся его атмосфера говорит о том, что они дома.

Во втором тайме большого преимущества марокканцев тоже не просматривалось. Скорее здесь свою роль сыграли дисциплина и индивидуальное мастерство, которое у марокканских футболистов выше, чем у канадских.

На этом, думаю, эпопея сборной Марокко закончится. Французов они вряд ли обыграют. Там будет совсем другой футбол. Французы гораздо сильнее, - сказал Заварзин.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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