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Комличенко: думаю, годика два Месси ещё поиграет

Николай Комличенко считает, что Лионель Месси ещё не сказал своего последнего слова в мировом футболе.
Фото: ФИФА
Нападающий "Локомотива" уверен, что капитан сборной Аргентины способен провести на высоком уровне ещё несколько сезонов.

- Месси, как всегда, в прайме. Думаю, годика два он еще поиграет. На этом чемпионате он станет лучшим бомбардиром, - цитирует Комличенко "Матч ТВ".

На текущем мировом первенстве 39-летний аргентинец уже забил семь мячей и лидирует в гонке бомбардиров. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони встретится со сборной Египта, а в предыдущем раунде плей-офф аргентинцы в дополнительное время одолели Кабо-Верде (3:2).

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