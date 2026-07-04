Комличенко: думаю, годика два Месси ещё поиграет

Николай Комличенко считает, что Лионель Месси ещё не сказал своего последнего слова в мировом футболе.



Фото: ФИФА





- Месси, как всегда, в прайме. Думаю, годика два он еще поиграет. На этом чемпионате он станет лучшим бомбардиром, - цитирует Комличенко "Матч ТВ"

На текущем мировом первенстве 39-летний аргентинец уже забил семь мячей и лидирует в гонке бомбардиров. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони встретится со сборной Египта, а в предыдущем раунде плей-офф аргентинцы в дополнительное время одолели Кабо-Верде (3:2). Нападающий " Локомотива " уверен, что капитан сборной Аргентины способен провести на высоком уровне ещё несколько сезонов.На текущем мировом первенстве 39-летний аргентинец уже забил семь мячей и лидирует в гонке бомбардиров. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони встретится со сборной Египта, а в предыдущем раунде плей-офф аргентинцы в дополнительное время одолели Кабо-Верде (3:2).