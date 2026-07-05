"Омерзительно. Полкоманды надо было удалить". Черданцев возмутился игрой сборной Парагвая

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- Парагвай ведёт себя омерзительно. Зря судья так миролюбив. Там полкоманды надо было бы удалить, - написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Комментатор считает, что арбитр был слишком снисходителен к южноамериканской команде.Встреча завершилась победой сборной Франции со счётом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Килиан Мбаппе. По ходу матча парагвайцы несколько раз жёстко нарушали правила, однако обошлись без жёлтых карточек, тогда как в составе французской команды предупреждения получили три футболиста.