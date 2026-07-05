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"Омерзительно. Полкоманды надо было удалить". Черданцев возмутился игрой сборной Парагвая

Георгий Черданцев жёстко раскритиковал действия футболистов сборной Парагвая после матча 1/8 финала чемпионата мира - 2026 с Францией.
Фото: ФИФА
Комментатор считает, что арбитр был слишком снисходителен к южноамериканской команде.

- Парагвай ведёт себя омерзительно. Зря судья так миролюбив. Там полкоманды надо было бы удалить, - написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Встреча завершилась победой сборной Франции со счётом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Килиан Мбаппе. По ходу матча парагвайцы несколько раз жёстко нарушали правила, однако обошлись без жёлтых карточек, тогда как в составе французской команды предупреждения получили три футболиста.

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