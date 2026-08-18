Галактионов прокомментировал поражение "Локомотива"

- "Ростов" достаточно боевая команда, и подходы у нас были. Нам, в принципе, удавалось держать определённую структуру игры и дисциплину. Молодые ребята, которые вышли в первом тайме, получили возможность сегодня проявить себя, - цитирует тренера пресс-служба клуба.
"Локомотив" уступил со счётом 0:1, пропустив с пенальти на 90+4-й минуте. После двух кубковых встреч железнодорожники остаются без набранных очков и занимают последнее место в группе D, тогда как "Ростов" с шестью баллами лидирует в квартете.