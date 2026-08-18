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Галактионов прокомментировал поражение "Локомотива"

Михаил Галактионов подвёл итоги матча "Локомотива" с "Ростовом" в Кубке России.
Фото: ФК "Локомотив"
Несмотря на поражение, главный тренер железнодорожников отметил отдельные положительные моменты в действиях своей команды.

- "Ростов" достаточно боевая команда, и подходы у нас были. Нам, в принципе, удавалось держать определённую структуру игры и дисциплину. Молодые ребята, которые вышли в первом тайме, получили возможность сегодня проявить себя, - цитирует тренера пресс-служба клуба.

"Локомотив" уступил со счётом 0:1, пропустив с пенальти на 90+4-й минуте. После двух кубковых встреч железнодорожники остаются без набранных очков и занимают последнее место в группе D, тогда как "Ростов" с шестью баллами лидирует в квартете.

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