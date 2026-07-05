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Губерниев: то, что делали парагвайцы - это грязь. "Войнушка" оказалась позорной

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал сборную Парагвая за игру в 1/8 финала ЧМ с Францией (0:1).
Фото: Getty Images
"Франция играла в футбол, а Парагвай подумал, что началась война. Я однозначно здесь за французов. То, что делали парагвайцы — это грязь, не спорт и не футбол.

Можно сколько угодно рассуждать о том, как еще могла играть команда, уступающая в классе. Но самоотверженность и самоотдача отличаются от жестокости, грубости и хамства. Поэтому здесь победил футбол, а "войнушка" Парагвая оказалась позорной", - сказал Губерниев.

Встреча сборных Франции и Парагвая в рамках 1/8 финала чемпионата мира состоялась сегодня, 5 июля. Игра проходила на стадионн "Линкольн Файненшел Филд" (Филадельфия, Пенсильвания, США) и завершилась минимальной победой французской национальной команды со счетом 1:0. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Ильгизом Танташевым из Узбекистана. Победный мяч на 70-й минуте забил нападающий Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти.

В четвертьфинале французы встретятся со сборной Марокко, разгромившей на этой стадии турнира Канаду (3:0).

Источник: "СЭ"

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