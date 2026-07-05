Губерниев: то, что делали парагвайцы - это грязь. "Войнушка" оказалась позорной

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал сборную Парагвая за игру в 1/8 финала ЧМ с Францией (0:1).

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"Франция играла в футбол, а Парагвай подумал, что началась война. Я однозначно здесь за французов. То, что делали парагвайцы — это грязь, не спорт и не футбол.