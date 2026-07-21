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Бубнов заявил, что Месси стоило заменить в финале чемпионата мира

Александр Бубнов считает, что наставник сборной Аргентины Лионель Скалони допустил ошибку, не заменив Лионеля Месси в концовке финального поединка чемпионата мира - 2026 против Испании.
Фото: ФИФА
По мнению эксперта, капитан "альбиселесте" уже не мог полноценно помогать команде на поле.

- Это бы мог сделать Гвардиола, Моуринью, да это бы мог Почеттино сделать. Но только не Скалони. Ну не тренер он в этой сборной! В этой сборной тренер – Месси, и он всё решает, - рассказал Бубнов на ютуб-канале "Коммент.Шоу".

Встреча завершилась победой сборной Испании со счётом 1:0.

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