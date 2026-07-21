Бубнов заявил, что Месси стоило заменить в финале чемпионата мира

Александр Бубнов считает, что наставник сборной Аргентины Лионель Скалони допустил ошибку, не заменив Лионеля Месси в концовке финального поединка чемпионата мира - 2026 против Испании.

Фото: ФИФА

- Это бы мог сделать Гвардиола, Моуринью, да это бы мог Почеттино сделать. Но только не Скалони. Ну не тренер он в этой сборной! В этой сборной тренер – Месси, и он всё решает, - рассказал Бубнов на ютуб-канале "Коммент.Шоу".

По мнению эксперта, капитан "альбиселесте" уже не мог полноценно помогать команде на поле.Встреча завершилась победой сборной Испании со счётом 1:0.