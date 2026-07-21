Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
1 - 0 1 0
СКА-ХабаровскЗавершен

Экс-игрок "Зенита" - о победе Испании над Аргентиной: хорошо, что победил футбол!

Алексей Гасилин подвёл итоги финала чемпионата мира - 2026, в котором сборная Испании оказалась сильнее Аргентины.
Фото: ФИФА
Бывший форвард "Зенита" отметил, что испанская команда закономерно завоевала трофей, однако и действующие на тот момент чемпионы мира заслуживают высокой оценки.

- Хорошо, что победил футбол! У Аргентины был хороший план, только так можно было добиться победы. Сборная Испании слишком сильна, но аргентинцы тоже показали, что у них величайшая сборная, - приводит слова Гасилина "Матч ТВ".

Победу "красной фурии" принёс Ферран Торрес, отправивший единственный мяч в ворота соперника. При этом концовку встречи аргентинцы проводили вдесятером после удаления Энцо Фернандеса.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится