Ван Дейк допустил завершение карьеры в сборной после ЧМ-2026

Защитник "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк ответил на вопрос о том, может ли завершить карьеру в национальной команде после чемпионата мира 2026 года.

Фото: Getty Images

Сейчас ван Дейку 34 года. За сборную Нидерландов он выступает с 2015 года.



"Я подумаю об этом только после чемпионата мира. После турнира уйду в отпуск, чтобы восстановиться и наконец-то смириться со всем тем, что произошло с "Ливерпулем" в минувшем сезоне. Надеюсь, смогу завершить карьеру с кубком под мышкой. (Смеется.) Это была бы моя победа и всех нидерландцев", — передаёт слова ван Дейка NU.



На данный момент в составе голландской сборной Вирджил ван Дейк провёл 91 матч и забил 12 мячей. Он является капитаном команды.



На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Нидерландов сыграет в группе F с командами Японии, Швеции и Туниса. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.