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Глушаков: "Краснодар" напоминает "Спартак" чемпионского сезона-2016/2017

Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал лидерство "Краснодара" в чемпионате РПЛ.
Фото: ФК "Химки"
"Всё идёт к тому, что чемпионом России станет "Краснодар". Им фартит, команда сама забивает в конце матчей, ей не забивают. Напоминает чем-то "Спартак" чемпионского сезона-2016/2017", - приводит слова Глушакова "Матч ТВ".

"Краснодар" лидирует в Российской Премьер-Лиге с 61 очком в 27 матчах. В субботу, 3 мая, команда Мурада Мусаева обыграла дома "Рубин" со счетом 2:1. "Быки" опережают идущий вторым "Зенит" на семь баллов, при этом питерцы имеют одну игру в запасе.

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