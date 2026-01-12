"С Николичем периодически общаемся, это личное общение. Когда-то он говорил, что хочет видеть меня в АЕКе", - цитирует Баринова "Чемпионат".
Контракт Дмитрия Баринова с московским "Локомотивом" рассчитан до лета 2026 года. Сообщалось, что полузащитник может продолжить карьеру в ЦСКА.
Марко Николич в сезоне-2024/25 был главным тренером ЦСКА, летом прошлого года сербский специалист занял аналогичный пост в греческом АЕКе. Напомним, что ранее Николич работал в столичном "Локомотиве".
Баринов назвал зарубежный клуб, который интересовался им
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал об общении с Марко Николичем.
Фото: ФК АЕК