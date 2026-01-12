Агент Баринова: переговоры между ЦСКА и "Локомотивом" продолжаются

"На сегодняшний день клубы между собой не договорились, но переговоры не закрыты, а продолжаются. Трансферное окно, как вы понимаете, будет открыто ещё довольно долгое время, и возможность будет перейти", - цитирует Кузьмичева "Советский Спорт".
Ранее сообщалось, что полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов не будет продлевать контракт с клубом и летом 2026 года на правах свободного агента перейдет в ЦСКА. Также источники сообщали, что "армейцы" попытаются выкупить футболиста в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Дмитрий Баринов провел за "железнодорожников" во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет три забитых мяча и семь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 9 миллионов евро.
Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, высказался о возможном переходе своего клиента в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"