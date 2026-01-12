"Боселли по согласованию с тренерским штабом не будет проходить медосмотр в России, и должен прибыть на тренировочный сбор в Турцию в ближайшее время, если не будет других новостей", - приводит слова пресс-службы клуба "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что форвард "Краснодара" Александр Кокшаров присоединится к "Пари НН", в обратном направлении последует Хуан Боселли.
Хуан Боселли выступает за "Пари НН" с сентября 2023 года - всего нападающий провел за нижегородцев во всех турнирах 75 матчей и записал на свой счет 24 забитых мяча и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего уругвайца в 1,5 миллионов евро.
В "Пари НН" высказались о возможном уходе Боселли
В пресс-службе "Пари НН" прокомментировали информацию о возможном уходе Хуана Боселли.
Фото: ФК "Пари НН"