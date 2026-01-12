"Уведомляли ли меня, что "Локомотив" хочет продлить со мной контракт? Да, должны быть разговоры о новом контракте — мне это, конечно же, интересно", - цитирует Карпукаса "РБ Спорт".
Артем Карпукас выступает за московский "Локомотив" с зимы 2022 года - полузащитник провел за клуб во всех турнирах 126 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 6 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2027 года.
Карпукас высказался о продлении контракта с "Локомотивом"
Фото: ФК "Локомотив"