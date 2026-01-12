"Все прекрасно знали, что переход Веры срывался. Когда этот вариант появился, все его одобрили. Это внутренняя конкуренция, которая нас усилит. Такой отрезок времени без футбола не проходит бесследно, но у Лукаса есть время", - приводит слова Галактионова "Чемпионат".
Лукас Вера перешел в московский "Локомотив" на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2028 года. Ранее аргентинец выступал за "Оренбург" и подмосковные "Химки", а летом 2025 года присоединился к клубу "Аль-Вахда", за который не провел ни одного матча.
После 18 сыгранных туров команда Михаила Галактионова замыкает тройку лидеров в турнирной таблице чемпионата России с 37 набранными очками и отстает от "Краснодара" на три балла.
Главный тренер "Локомотива" прокомментировал подписание Лукаса Веры
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал подписание Лукаса Веры.
Фото: ФК "Локомотив"