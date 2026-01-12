"Хуан в команде около трёх лет, он многое сделал для клуба. Он топовый игрок, конечно, будет неприятно, если он покинет команду, не хотелось бы терять такого футболиста, но это жизнь спортсмена", - цитирует Ермакова "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что форвард "Краснодара" Александр Кокшаров присоединится к "Пари НН", в обратном направлении последует Хуан Боселли.
Хуан Боселли выступает за "Пари НН" с сентября 2023 года - всего нападающий провел за нижегородцев во всех турнирах 75 матчей и записал на свой счет 24 забитых мяча и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего уругвайца в 1,5 миллионов евро.
"Будет неприятно". Футболист "Пари НН" - о возможном уходе Боселли
Полузащитник "Пари НН" Никита Ермаков высказался о возможном уходе Хуана Боселли.
Фото: ФК "Пари НН"