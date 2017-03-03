Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Показать все опросы

Валерий Шанталосов стал тренером вратарей в московском "Торпедо"

Известный в прошлом голкипер Валерий Шанталосов, в последнее время работавший тренером вратарей в калининградской "Балтике", займет аналогичную должность в московском "Торпедо", сообщает Sportbox.

Специалист уже принял участие в тренировках "Торпедо" на сборе в Белоруссии и в ближайшее время подпишет контракт с клубом. Черно-белые занимают третье место в зоне "Центр" второго дивизиона, ставя задачу завоевать путевку в ФНЛ.
Теги: Торпедо
Сегодня, 22:24
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.