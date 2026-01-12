"Самое главное - результаты команды, нам всем важно выправить сложившуюся ситуацию в таблице, подняться как можно выше и удачно сыграть в Кубке. У нас хорошие шансы, так что будем усердно готовиться", - сказал Фомин "Чемпионату".
На данный момент московское "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 18-ти матчах. Бело-голубые одержали 5 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений в лиге.
Следующий матч московского клуба в рамках РПЛ состоится 1 марта против самарских "Крыльев Советов".
"У нас хорошие шансы". Игрок "Динамо" - о целях на вторую часть сезона
Футболист "Динамо" Даниил Фомин рассказал о целях команды на вторую часть сезона.
Фото: ФК "Динамо"