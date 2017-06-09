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Марк Карымов подписал новый контракт с "Томью"

Защитник Марк Карымов продлил контракт с "Томью". Соглашение рассчитано на 3 года, сообщает официальный сайт клуба.

В тренировочном сборе, который стартует 10 июня в Томске помимо Марка будет принимать участие и его младший брат Эдуард, который прошлый сезон провел в молодежном составе "Томи".
Теги: Томь
Сегодня, 04:55
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