Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
16:00
АтлетикоНе начат
Вильярреал
18:15
БарселонаНе начат
Эльче
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
14:30
ПизаНе начат
Сассуоло
17:00
ТориноНе начат
Фиорентина
20:00
УдинезеНе начат
Дженоа
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хайденхайм
19:30
БаварияНе начат

В руководстве "Зенита" рассказали, готов ли клуб продавать Соболева

Заместитель председателя правления по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, стоит ли Александру Соболеву уходить из клуба.
Фото: ФК "Зенит"
— Посоветовали бы Соболеву уже сейчас искать другую команду?

— Нет, я бы ему ничего не советовал. Мне кажется, даже здесь от него не всё зависит. Я не думаю, что "Зенит" готов его отдавать. Просто "Зениту" нужен русский нападающий на эту позицию, - приводит слова Аршавина "Фонтанка".

В сезоне-2025/26 Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 5+2 по системе "гол+пас". Контракт форварда с клубом рассчитан до июня 2027 года, нападающий перешел в стан петербуржцев из московского "Спартака" в летнее трансферное окно 2024 года за 10 миллионов евро.

После 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 набранными очками в своем активе.

