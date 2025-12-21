— Посоветовали бы Соболеву уже сейчас искать другую команду?
— Нет, я бы ему ничего не советовал. Мне кажется, даже здесь от него не всё зависит. Я не думаю, что "Зенит" готов его отдавать. Просто "Зениту" нужен русский нападающий на эту позицию, - приводит слова Аршавина "Фонтанка".
В сезоне-2025/26 Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 5+2 по системе "гол+пас". Контракт форварда с клубом рассчитан до июня 2027 года, нападающий перешел в стан петербуржцев из московского "Спартака" в летнее трансферное окно 2024 года за 10 миллионов евро.
После 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 набранными очками в своем активе.
В руководстве "Зенита" рассказали, готов ли клуб продавать Соболева
Заместитель председателя правления по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, стоит ли Александру Соболеву уходить из клуба.
Фото: ФК "Зенит"