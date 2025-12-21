Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". С 2020 года Фигон работал в московском "Динамо" ассистентом главного и главным тренером юношеских команд бело-голубых разных возрастов.
Алексей Мелешин возглавит молодежную команду "Спартака", а старшим тренером академии красно-белых станет бывший тренер «Ростова» Захар Михайлюк.
В сезоне 2025 года "Спартак-2" занял 4-е место в группе 2 дивизиона "Б" LEON-Второй лиги.
Стало известно, кто возглавит "Спартак-2"
Главным тренером "Спартака-2" станет Павел Фигон.
Фото: ФК "Спартак"