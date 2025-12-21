Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
16:00
АтлетикоНе начат
Вильярреал
18:15
БарселонаНе начат
Эльче
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
0 - 1 0 1
Пиза1 тайм
Сассуоло
17:00
ТориноНе начат
Фиорентина
20:00
УдинезеНе начат
Дженоа
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хайденхайм
19:30
БаварияНе начат

Стало известно, кто возглавит "Спартак-2"

Главным тренером "Спартака-2" станет Павел Фигон.
Фото: ФК "Спартак"
Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". С 2020 года Фигон работал в московском "Динамо" ассистентом главного и главным тренером юношеских команд бело-голубых разных возрастов.

Алексей Мелешин возглавит молодежную команду "Спартака", а старшим тренером академии красно-белых станет бывший тренер «Ростова» Захар Михайлюк.

В сезоне 2025 года "Спартак-2" занял 4-е место в группе 2 дивизиона "Б" LEON-Второй лиги.

