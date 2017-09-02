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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Гунько: игроки допускали простейшие ошибки, повлиявшие на ход игры
Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько прокомментировал поражение своей команды в матче против "Луч-Энергии" (1:3).
"К сожалению, сегодня команда не сумела должным образом настроиться на соперника. Из-за этого футболисты допускали простейшие ошибки, повлиявшие на ход игры. Одна из них привела к удалению. Правда, на мой взгляд, трактовка судьей этого эпизода была не совсем правильной. Щербаков не сбивал соперника сзади. Он допустил техническую ошибку при выполнении отбора. Так или иначе, команда осталась вдесятером. То, что мы планировали в перерыве, тоже выполнить не удалось. Отсюда итог — домашнее поражение", - цитирует Гунько официальный сайт клуба.
"К сожалению, сегодня команда не сумела должным образом настроиться на соперника. Из-за этого футболисты допускали простейшие ошибки, повлиявшие на ход игры. Одна из них привела к удалению. Правда, на мой взгляд, трактовка судьей этого эпизода была не совсем правильной. Щербаков не сбивал соперника сзади. Он допустил техническую ошибку при выполнении отбора. Так или иначе, команда осталась вдесятером. То, что мы планировали в перерыве, тоже выполнить не удалось. Отсюда итог — домашнее поражение", - цитирует Гунько официальный сайт клуба.
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