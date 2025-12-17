Гунько: если Кахигао посчитает, что "Спартак" сможет выиграть Кубок с Романовым, то его могут оставить

"Мне сложно об этом говорить, принимать решение будет спортивный директор. Если Кахигао посчитает, что команда сможет выиграть Кубок с Романовым, то его могут оставить. Именно такая цель должна сейчас стоять перед клубом", - приводит слова Гунько "Матч ТВ".
В ноябре московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера - сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года, по итогам прошлого сезона красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах.
Исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов, который работал в тренерском штабе Станковича. После 18 сыгранных туров столичный клуб располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 29 баллами в своем активе.
Российский тренер Дмитрий Гунько порассуждал о перспективах Вадима Романова в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"