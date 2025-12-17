Матчи Скрыть

Слишкович не будет главным тренером махачкалинского "Динамо" - источник

Владимир Слишкович не возглавит махачкалинское "Динамо".
Фото: ФК "Оренбург"
По информации источника, Владимира Слишковича в махачкалинское "Динамо" продюсировал футбольный менеджер Денис Маслов. Боснийский специалист не возглавит махачкалинский клуб.

Напомним, что в декабре махачкалинское "Динамо" объявило об уходе Хасанби Биджиева в отставку с поста главного тренера. Сообщалось, что новым главным тренером команды может стать Владимир Слишкович, который ранее занимал аналогичную должность в "Оренбурге".

После 18 сыгранных туров махачкалинцы располагаются на 13 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками в своем активе.

Источник: "РБ Спорт".

