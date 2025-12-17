"Думаю, каждый сильный молодой игрок в России хочет попробовать себя в Европе. На топовые чемпионаты они, конечно, смотрят. Не думаю, что зимой что-то возможно, но в жизни всё бывает. Но, на мой взгляд, есть ещё немало дел у ребят в ЦСКА", - приводит слова Брейдо Probk.ru
В текущем сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 5 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 20 миллионов евро.
На счету Кирилла Глебова в текущем сезоне 23 матча, 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Рыночная стоимость 20-летнего вингера, согласно версии Transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.
В ЦСКА высказались о возможном переходе Кисляка и Глебова в европейский клуб
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо оценил перспективы Матвея Кисляка и Кирилла Глебова.
Фото: ПФК ЦСКА