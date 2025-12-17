В ЦСКА высказались о возможном приобретении нападающего "Аль-Хиляля" Леонардо

"В трансферах всегда должно совпасть много факторов. Тем более когда речь о футболистах такого уровня звёздности и качеств. По нему шла активная работа чуть ранее во время ТО, но вряд ли на сегодня всё может сойтись. У Маркоса хорошо идут дела сейчас. Клуб готов рационально вложиться в актив, но не действовать бездумно и сорить деньгами", - цитирует Брейдо Probk.ru
Маркос Леонардо выступает за саудовский "Аль-Хиляль" с сентября 2024 года, всего нападающий провел за клуб во всех турнирах 57 матчей и записал на свой счет 40 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего бразильца в 18 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Ранее сообщалось, что ЦСКА может подписать бразильского форварда за 25 миллионов евро, однако главный тренер саудовского клуба Симоне Индзаги настоял на том, чтобы клуб сохранил нападающего.
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном переходе форварда "Аль-Хиляля" Маркоса Леонардо в стан красно-синих.
Фото: GETTY IMAGES