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Алексей Ребко: мы дорожим этой командой, бьёмся друг за друга

Полузащитник московского "Арарата" Алексей Ребко прокомментировал домашнюю победу над "Рязанью" (1:0) в матче 8-го тура первенства ПФЛ зоны "Центр".

"Тяжёлая игра была сегодня. Нам противостояла сильная и организованная команда, но нам благоволила удача. Учитывая ситуацию, в которую мы попали, было сложно играть. За те три месяца, пока мы вместе играем, в команде сложилась очень тёплая атмосфера. Мы дорожим этой командой, бьёмся друг за друга.

До матча Григорян дал установку, как обычно. Сказал, что мы профессионалы и должны отбросить все посторонние мысли, играть и делать свою работу. У нас не было мыслей, что сегодняшний матч может стать последним. Здравый смысл победил", - цитирует Ребко "Чемпионат.сом".
Теги: Ребко Арарат
Вчера, 23:47
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