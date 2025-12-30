Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Бернли
22:30
НьюкаслНе начат
Ноттингем Форест
22:30
ЭвертонНе начат
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
23:15
Астон ВиллаНе начат

Губерниев высказался о деятельности Сергея Галицкого

Российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил деятельность владельца "Краснодара" Сергея Галицкого.
Фото: "Чемпионат"
- Награда нашла своего героя. Абсолютно справедливое и правильное решение президента страны. То, что делает Галицкий для города Краснодар, для Кубани, для России, — это бесценно, - сказал Губерниев "ВсеПроСпорт".

Ранее Сергей Галицкий получил орден Дружбы решением президента России Владимира Путина.

В прошлом сезоне "Краснодар" впервые в своей истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.

В текущем сезоне подопечные Мурада Мусаева занимают первое место в таблице РПЛ, имея в своем активе 40 очков в 18 сыгранных матчах.

