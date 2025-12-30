- Награда нашла своего героя. Абсолютно справедливое и правильное решение президента страны. То, что делает Галицкий для города Краснодар, для Кубани, для России, — это бесценно, - сказал Губерниев "ВсеПроСпорт".
Ранее Сергей Галицкий получил орден Дружбы решением президента России Владимира Путина.
В прошлом сезоне "Краснодар" впервые в своей истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.
В текущем сезоне подопечные Мурада Мусаева занимают первое место в таблице РПЛ, имея в своем активе 40 очков в 18 сыгранных матчах.
Губерниев высказался о деятельности Сергея Галицкого
Российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил деятельность владельца "Краснодара" Сергея Галицкого.
Фото: "Чемпионат"