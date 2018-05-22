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Юрий Красножан: покину ли я "Химки"? Через несколько дней будет ясно

Главный тренер "Химок" Юрий Красножан прокомментировал слухи о том, что он может покинуть подмосковную команду.

"Я до 26 мая в отпуске, общение идет. В первую очередь будет разговор с руководством "Химок" и только потом будет приниматься решение. У нас не было еще встречи с руководителями клуба после окончания сезона в ФНЛ, поэтому любое решение будет не правильно узнавать из СМИ. Каким бы ни было мое решение, есть еще и их решение. Через несколько дней все будет ясно про мою дальнейшую карьеру.

Рассматриваю ли я на данный момент другие предложения от клубов? До 25 мая ничего абсолютно не рассматриваю, а после этого будет видно уже", - цитирует Красножана Sport24.
Теги: Красножан Химки
Сегодня, 18:23
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№1 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 18:49) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Химки»
А разговору было: я-мы-навека....
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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