На грани провала: «Спартак» с трудом одолел аутсайдера РПЛ и ворвался в борьбу за «золото»

Однако игра против воронежского «Факела» обернулась для красно-белых настоящим испытанием: тренерский штаб Хуана Карседо вновь проверял свои тактические задумки, а три очка были вырваны лишь на самых последних секундах.
Даку - в старте, Жедсон - в центре, Барко - в запасе
Хуан Карседо вышел на игру с «Факелом» с четким планом: взломать «автобус» соперника при помощи двух центральных форвардов - Даку и Угальде.
Основная идея наставника красно-белых предельно понятна: нужно было взламывать команду с низкой линией обороны.
Интересно, что подобная тактика не сработала в поединке против «Оренбурга» двумя турами ранее - но Карседо решил не отступать от своего замысла.
Кроме того, с первых минут появился Денисов. А это означало, что Жедсон вернулся в центр - на позицию Барко.
Сам аргентинец, хоть и был в заявке, по словам Карседо на предматчевом интервью, лишь «два-три дня тренировался» и его выход «зависел от хода игры».
Впрочем, интрига была исчерпана уже во втором тайме - Барко все же появился на поле, заменив Даку.
Подавляющее преимущество красно-белых. Но есть нюанс
Первые минуты матча «Факел» пытался встречать противника высоко, но очень быстро отказался от этой идеи, опустившись в низкий блок. Во второй половине игры гости и вовсе перестали думать о чужих воротах.
Зато в обороне команда Олега Василенко действовала на удивление дисциплинированно, на все 90 минут «выключив» из игры сначала связку Даку-Угальде, а затем и вышедшего во втором тайме Барко.
Тем не менее статистика матча словно кричит о тотальном доминировании красно-белых: 76% против 24% по владению, 25-2 по ударам, 5-1 по ударам в створ, 11-2 по угловым. Но мяч никак не шел в ворота.
«Спартак» во втором тайме забил три гола воронежцам - арбитры засчитали только один
Давление «Спартака» нарастало - и оборона «Факела», которая до перерыва держалась достойно, начала давать трещины. В результате хозяева отличились трижды.
Правда, два гола - Солари и Угальде – судьи признали нелегитимными, и, надо признать, совершенно по делу.
Однако забитый мяч на первой компенсированной минуте второго тайма, который мастерски соорудили все те же Солари и Угальде, арбитры уже не могли отменить - все было в рамках правил.
В итоге, единственный гол в матче позволил «Спартаку» перед перерывом на матчи сборных вплотную приблизиться к лидеру чемпионата «Краснодару».
Разрыв теперь составляет всего одно очков (правда, у «быков» еще не сыгран матч в этом туре).
Худшая команда лиги - с большим отрывом
Впрочем, болельщикам «Спартака» раньше времени радоваться не нужно - их команде сегодня противостоял безнадежный аутсайдер чемпионата, находящийся на дне таблицы с тремя очками после девяти туров.
После промоушена воронежский клуб толком не усилился и по сути выступают тем же составом, что и в Первой лиге.
Неудивительно, что после почти трети дистанции на счету воронежцев всего 6 забитых мячей - абсолютно худший показатель в лиге.
Кроме того, хронические проблемы в атаке подтверждают и другие цифры: у «Факела» за 9 игр всего 19% реализованных голевых моментов – это предпоследнее место среди всех команд.
Фото: ФК «Спартак», РПЛ