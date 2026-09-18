Алаев: непривычно видеть "Зенит" на пятом месте

"Видеть "Зенит" на пятом месте действительно непривычно.Мы возвращаемся к первому впечатление от девяти туров — конкуренты подтянулись. Приятно, что пять команд бьются и будут биться за чемпионство", - сказал Алаев "РБ Спорт".
В девятом туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал выездную победу над калининградской "Балтикой" со счетом 3:2. После девяти сыгранных туров действующий чемпион России располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на три балла.