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Вместо "Кубани" в Краснодаре появится футбольный клуб "Урожай"

По информации Спорт-Экспресса, вместо "Кубани" в зону "Юг" второго дивизиона заявят клуб под названием "Урожай".

Клуб будет использовать те же желто-зеленые цвета, а тренером команды останется Евгений Калешин.

Напомним, что "Кубань" не прошла лицензирование для участия в ФНЛ в следующем сезоне.
Теги: Кубань
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