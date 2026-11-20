Бывший нападающий сборной СССР Михаил Гершкович считает, что полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков способен стать футболистом мирового уровня.

Фото: Getty Images

Если он будет каждый год прибавлять, как сейчас сделал очень серьёзный скачок, тогда мы сможем говорить о том, что это будет футболист с мировым именем, - цитирует Гершковича "Чемпионат"

По мнению Гершковича, россиянину необходимо продолжать совершенствоваться и брать пример с выдающихся игроков, которые прибавляли на протяжении всей карьеры.- Хочу пожелать Батракову, чтобы он не уповал на успех и продолжал развиваться и совершенствоваться. Чтобы для него были примером игроки, являющиеся выдающимися футболистами мирового уровня, которые в течение карьеры прибавляли каждый год.Батраков перебрался в "Галатасарай" летом 2026 года. В 13 матчах за стамбульский клуб российский хавбек забил шесть голов и отдал три результативные передачи.