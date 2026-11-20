- В данной ситуации было абсолютно правильно со стороны руководства "Локомотива" поставить именно эту фигуру. Потому что здесь должен быть человек с авторитетом перед игроками, к которому хорошо будут относиться болельщики.
Это все в совокупности должно помочь команде. Нужно просто встряхнуть для начала команду, - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".
Овчинников будет руководить "Локомотивом" в ближайших встречах.
После 14 туров московская команда с 11 очками занимает 15-е место в таблице РПЛ. Следующий матч железнодорожники проведут 22 ноября на выезде против "Родины".