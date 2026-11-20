- Здесь много всего интересного, будет такая рубка. "Спартаку" нужно морально быть готовым к тому, что борьбы будет очень много, и в ней нельзя уступать.
Если "Спартак" в борьбе не уступит, то победит. Но сделать это будет очень непросто, - цитирует Мора Metaratings.
В воскресенье, 22 ноября, московский "Спартак" сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо" в матче 15 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток в этой встрече запланирован на 16:30 по столичному времени.
На данный момент команда Хуана Карседо занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 29 набранными очками, махачкалинцы располагаются на 11 строчке с 16 баллами в своем активе.