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Украинский игрок, отвернувшийся от флага РФ во время гимна, объяснил свои действия

Защитник "Нижнего Новгорода" Виталий Федорив прокомментировал свой отказ повернуться в сторону флага России во время гимна страны перед матчем с "Сочи" в 7-м туре ФНЛ.

"Я человек глубоко верующий. Когда выхожу на поле, перед матчем всегда произношу слова молитвы, так было и вчера.

Мое глубокое убеждение, что спорт вне политики. С уважение отношусь ко всем гражданам, а также к флагу и гимну России. Прошу в моих действиях не искать политической подоплеки", — сказал футболист.

ФК "Нижний Новгород"
Теги: Нижний Новгород
Сегодня, 13:08
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№13 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 13:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
И так уже залили всё пространство вокруг откровенной ложью и "сказаками"

Путинское счастье - жрите россияне говно )))))))))))))))))))))
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№12 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 13:27) #
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Болеет за:
«Динамо» М
трусы ему сшить желто-синие и пусть в них ссыт
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№11 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 13:27) #
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Мне вот интересно, на заводах и фабриках, в школах и больницах тоже гимн перед началом работы слушают? Гимн нужен только во время международных матчей сборных...
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
№10 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 13:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
Что-то непонятно, а при чем тут вера... и при чем молитва? Её обязательно надо читать во время гимна, раньше или позже - никак? Враньё какое несусветное. И так уже залили всё пространство вокруг откровенной ложью и "сказаками"- небылицами с Украины.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№9 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 13:24) #
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Болеет за:
«Волга НН»
Ну в Украине россиянин уже не играл бы ,а наши всё сожрут .Нет бы хорошего пендаля под зад ,и назад в клоповник отправить.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№8 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Shekel,
ни одной темы про намек на каклов не пропускаешь.бомбит и бомбит у тебя.бедолга скачущий...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№7 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 13:22) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Shekel
Не легка жизнь упоротых патриотов. То Вида им плюнет в самую душу, не успев отойти от такого удара получают новый удар от Хачериди показавшего сине-желтые щитки и сразу контрольный выстрел от Федорива не повернувшегося к флагу РФ. Зрада за зрадой преследует упоротых. Не жизнь, а сплошной стресс.

Самый упоротый на этом сайте это ты. Вечное бомболео по поводу России.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№6 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 13:20) #
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Не легка жизнь упоротых патриотов. То Вида им плюнет в самую душу. Не успев отойти от такого удара получают новый удар от Хачериди показавшего сине-желтые щитки и сразу контрольный выстрел от Федорива не повернувшегося к флагу РФ. Зрада за зрадой преследует упоротых. Не жизнь, а сплошной стресс.


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№5 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 13:19) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Разочаровал. Мало того что зассал откровенно признаться, так ещё и безмозглый верун. Самые ужасные люди в мире всегда глубоко верующие.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
Приссал.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 13:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Свежо предание...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№2 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 13:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Зря стал объяснять придуркам свои поступки - падаль всегда найдёт причины напасть на свободного человека
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 13:10) #
  • -6
  •  (12)

Поздно. Упоротые эрэфяне тебя уже прокляли и записали в лютые враги россиюшки


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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