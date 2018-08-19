Украинский игрок, отвернувшийся от флага РФ во время гимна, объяснил свои действия

Защитник "Нижнего Новгорода" Виталий Федорив прокомментировал свой отказ повернуться в сторону флага России во время гимна страны перед матчем с "Сочи" в 7-м туре ФНЛ."Я человек глубоко верующий. Когда выхожу на поле, перед матчем всегда произношу слова молитвы, так было и вчера.Мое глубокое убеждение, что спорт вне политики. С уважение отношусь ко всем гражданам, а также к флагу и гимну России. Прошу в моих действиях не искать политической подоплеки", — сказал футболист.