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Главный тренер "Сибири" - о своих игроках: или они необучаемые, или они не хотят играть в футбол

Главный тренер "Сибири" Сергей Кирсанов прокомментировал поражение от "Химок".

"Сложно что-то говорить. Мы старались, хотели выиграть матч, но сегодня не наш день. Хочется, чтобы вы сами спустились и спросили у некоторых футболистов, почему мы всё время должны за что-то отвечать. Если он выходит играть за команду, которая называется "Сибирь", то он должен понимать всю свою ответственность и должен отвечать за свои игровые действия на поле. Когда человек из игры в игру делает одни и те же ошибки, что я могу сделать? Мне самому выйти и сыграть на этой позиции? Или они необучаемые, или они не хотят играть в футбол. У нас такая ситуация, что мы не можем взять футболистов, окно было короткое. Кого я хотел взять - не получилось, поэтому нас сейчас так и кувыркает: то вверх, то вниз", - цитирует Кирсанова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Кирсанов Сибирь Химки
Сегодня, 20:16
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№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
а может им тренер хреновый попался...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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