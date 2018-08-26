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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Магомед Адиев: все "Анжи" гладят по головке, говорят: "Ну у вас же нет денег, чего вы сделаете"
Магомед Адиев: все "Анжи" гладят по головке, говорят: "Ну у вас же нет денег, чего вы сделаете"
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Огненный Дзюба, невезучий Пауревич и оживший Паредес: оценки по итогам матча «Уфа» - «Зенит» (2)
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Главный тренер "Сибири" - о своих игроках: или они необучаемые, или они не хотят играть в футбол (1)
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Иван Пауревич: Иванович сказал, что в первом тайме был чистый пенальти в ворота "Зенита" (видео) (8)
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Роман Орещук: не обращайте внимание на высказывания некоторых. Газон в Новороссийске к "Спартаку" будет в порядке (1)
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Промес: игрой в дерби я доказал тем, кто нехорошо обо мне говорил, что их доводы были напрасны (29)
Промес: игрой в дерби я доказал тем, кто нехорошо обо мне говорил, что их доводы были напрасны (29)
Главный тренер "Сибири" - о своих игроках: или они необучаемые, или они не хотят играть в футбол
Главный тренер "Сибири" Сергей Кирсанов прокомментировал поражение от "Химок".
"Сложно что-то говорить. Мы старались, хотели выиграть матч, но сегодня не наш день. Хочется, чтобы вы сами спустились и спросили у некоторых футболистов, почему мы всё время должны за что-то отвечать. Если он выходит играть за команду, которая называется "Сибирь", то он должен понимать всю свою ответственность и должен отвечать за свои игровые действия на поле. Когда человек из игры в игру делает одни и те же ошибки, что я могу сделать? Мне самому выйти и сыграть на этой позиции? Или они необучаемые, или они не хотят играть в футбол. У нас такая ситуация, что мы не можем взять футболистов, окно было короткое. Кого я хотел взять - не получилось, поэтому нас сейчас так и кувыркает: то вверх, то вниз", - цитирует Кирсанова официальный сайт ФНЛ.
"Сложно что-то говорить. Мы старались, хотели выиграть матч, но сегодня не наш день. Хочется, чтобы вы сами спустились и спросили у некоторых футболистов, почему мы всё время должны за что-то отвечать. Если он выходит играть за команду, которая называется "Сибирь", то он должен понимать всю свою ответственность и должен отвечать за свои игровые действия на поле. Когда человек из игры в игру делает одни и те же ошибки, что я могу сделать? Мне самому выйти и сыграть на этой позиции? Или они необучаемые, или они не хотят играть в футбол. У нас такая ситуация, что мы не можем взять футболистов, окно было короткое. Кого я хотел взять - не получилось, поэтому нас сейчас так и кувыркает: то вверх, то вниз", - цитирует Кирсанова официальный сайт ФНЛ.
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