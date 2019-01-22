Будущее "Луча" решится до конца месяца

Решение о дальнейшей судьбе владивостокского "Луча" будет принято до 30 января, когда в РФС предоставят план финансового оздоровления клуба."Допущенные прежним руководством в период 2012–2017 годов финансовые злоупотребления ставят клуб на грань банкротства в связи с нарастающими за счет пени долгами по налоговым платежам.Общий объем текущей задолженности составляет более 380 млн рублей. Помимо этого прежнее руководство клуба оказалось неспособно отчитаться за полученную субсидию из краевого бюджета в размере 65 млн рублей.Отсутствие отчетных документов фактически означает нецелевое расходование бюджетных средств и влечет за собой правовые последствия для клуба, вплоть до возбуждения уголовных дел", — заявили в пресс-службе "Терминала Астафьева", одном из главных спонсоров клуба.После 24 туров "Луч" занимает в таблице Олимп-ФНЛ 10-е место.