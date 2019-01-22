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Будущее "Луча" решится до конца месяца

Решение о дальнейшей судьбе владивостокского "Луча" будет принято до 30 января, когда в РФС предоставят план финансового оздоровления клуба.

"Допущенные прежним руководством в период 2012–2017 годов финансовые злоупотребления ставят клуб на грань банкротства в связи с нарастающими за счет пени долгами по налоговым платежам.

Общий объем текущей задолженности составляет более 380 млн рублей. Помимо этого прежнее руководство клуба оказалось неспособно отчитаться за полученную субсидию из краевого бюджета в размере 65 млн рублей.

Отсутствие отчетных документов фактически означает нецелевое расходование бюджетных средств и влечет за собой правовые последствия для клуба, вплоть до возбуждения уголовных дел", — заявили в пресс-службе "Терминала Астафьева", одном из главных спонсоров клуба.

После 24 туров "Луч" занимает в таблице Олимп-ФНЛ 10-е место.
Теги: Луч-Энергия
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