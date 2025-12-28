Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
1 - 1 1 1
ЛидсЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
Тоттенхэм1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
3 - 0 3 0
ВеронаЗавершен
Кремонезе
0 - 2 0 2
НаполиЗавершен
Болонья
0 - 0 0 0
Сассуоло1 тайм
Аталанта
22:45
ИнтерНе начат

Экс-игрок сборной России назвал лучшего футболиста РПЛ в 2025 году

Бывший игрок сборной России Владимир Гранат назвал лучшего футболиста чемпионата России по итогам 2025 года.
Фото: ФК "Локомотив"
"Если выбирать одного лучшего игрока, то однозначно — это Батраков. Почему не Кисляк? Сколько результативных действий и сколько важных очков он приносит для ЦСКА в отличие от Батракова? Матвей — такой же молодой и перспективный игрок, но всё-таки Алексей более яркую лидерскую роль несёт в "Локомотиве", нежели Кисляк в ЦСКА. По крайней мере, пока что так", - цитирует Граната "Советский Спорт".

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 15 забитых мячей и 6 результативных передач. На счету полузащитника 10 матчей в составе национальной команды России и 3 забитых гола.

Матвей Кисляк в нынешнем сезоне вышел на поле в составе ЦСКА в 27 встречах и отметился 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. 20-летний воспитанник красно-синих провел за сборную России 7 матчей и отметился 1 забитым мячом.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится