"Если выбирать одного лучшего игрока, то однозначно — это Батраков. Почему не Кисляк? Сколько результативных действий и сколько важных очков он приносит для ЦСКА в отличие от Батракова? Матвей — такой же молодой и перспективный игрок, но всё-таки Алексей более яркую лидерскую роль несёт в "Локомотиве", нежели Кисляк в ЦСКА. По крайней мере, пока что так", - цитирует Граната "Советский Спорт".
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 15 забитых мячей и 6 результативных передач. На счету полузащитника 10 матчей в составе национальной команды России и 3 забитых гола.
Матвей Кисляк в нынешнем сезоне вышел на поле в составе ЦСКА в 27 встречах и отметился 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. 20-летний воспитанник красно-синих провел за сборную России 7 матчей и отметился 1 забитым мячом.
Экс-игрок сборной России назвал лучшего футболиста РПЛ в 2025 году
Бывший игрок сборной России Владимир Гранат назвал лучшего футболиста чемпионата России по итогам 2025 года.
Фото: ФК "Локомотив"