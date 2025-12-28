Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
1 - 1 1 1
ЛидсЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
Тоттенхэм1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
3 - 0 3 0
ВеронаЗавершен
Кремонезе
0 - 2 0 2
НаполиЗавершен
Болонья
0 - 0 0 0
Сассуоло1 тайм
Аталанта
22:45
ИнтерНе начат

"Раз Дюков это говорит". Колыванов - о возвращении России на международную арену

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможном возвращении России на международную арену.
Фото: ФК "Уфа"
"Раз Дюков это говорит, значит, он что-то знает. Мы все надеемся на то, что наш футбол вернется на международную арену и мы будем участвовать в европейских кубках, чемпионатах Европы и мира. Все ждут, когда это произойдет", - цитирует Колыванова "Матч ТВ".

Напомним, что с февраля 2022 года национальная команда России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных соревнованиях. В 2025 году МОК допустил российских спортсменов до международных соревнований в нескольких индивидуальных видах спорта.

В 2025 году сборная России провела десять товарищеских встреч, в которых одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и один раз потерпела поражение. Сообщалось, что в следующем году подопечные Валерия Карпина могут сыграть с командами, которые примут участие в чемпионате мира 2026 года. Мундиаль состоится в США, Канаде и Мексике.

