"Раз Дюков это говорит, значит, он что-то знает. Мы все надеемся на то, что наш футбол вернется на международную арену и мы будем участвовать в европейских кубках, чемпионатах Европы и мира. Все ждут, когда это произойдет", - цитирует Колыванова "Матч ТВ".
Напомним, что с февраля 2022 года национальная команда России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных соревнованиях. В 2025 году МОК допустил российских спортсменов до международных соревнований в нескольких индивидуальных видах спорта.
В 2025 году сборная России провела десять товарищеских встреч, в которых одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и один раз потерпела поражение. Сообщалось, что в следующем году подопечные Валерия Карпина могут сыграть с командами, которые примут участие в чемпионате мира 2026 года. Мундиаль состоится в США, Канаде и Мексике.
"Раз Дюков это говорит". Колыванов - о возвращении России на международную арену
Российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможном возвращении России на международную арену.
Фото: ФК "Уфа"